Территориальный центр медицины катастроф Бурятии отмечает 25-летие. Медучреждение создали в 2001 году на базе станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ. В республике состоялся ряд мероприятий, посвященных юбилею.

Вчера, 30 июля, в городе завершилась межрегиональная научно-практическая конференция «Четверть века на передовой. Итоги и перспективы Службы медицины катастроф Республики Бурятия». Эксперты со всей страны делились опытом, обменивались знаниями. А 29 июля прошли масштабные тактико-специальные учения, где специалисты нескольких служб отработали порядок оказания помощи при землетрясении.

«Четверть века – это целая эпоха, и всё это время ТЦМК остаётся надёжным щитом медицинской помощи для наших граждан в самых сложных и экстремальных ситуациях. Но главная гордость – это люди. И особенно приятно, что коллектив ТЦМК был отмечен ведомственными наградами. Каждая из них — за реальные спасённые жизни, тысячи выездов, ночные дежурства и риск. Врачи, фельдшеры, медсёстры, диспетчеры, водители – вы настоящие герои, отдельное спасибо ветеранам службы, я безмерно благодарна вам за выдержку, профессионализм и горячие сердца, - прокомментировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Кроме того, в этом году отмечается 80 лет санавиации Бурятии, которая вошла в состав центра в 2018 году. Ежегодно выполняется около тысячи санзаданий, растет число эвакуированных сантранспортом (в 2025 году – 622 человека).