В Бурятии детский омбудсмен помогла женщине оформить гражданство РФ для её дочери

К уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Веронике Штыкиной обратилась мама новорождённой дочери, отец которой является жителем Монголии. Ребенку поставили редкий диагноз, но у него уже было оформлено гражданство Монголии.

Лечение нужно было начинать немедленно. А чтобы получать его планово, необходимо было оформить полис и СНИЛС, а также российское свидетельство о рождении.

Маме требовалась помощь в оформлении документов по приобретению гражданства Российской Федерации по рождению ребенка и оформлении регистрации ребенка по месту жительства.

«Мы обратились в МВД по Республике Бурятия. Вопрос был разрешен оперативно. Девочка зарегистрирована по месту жительства матери, её гражданство подтверждено, лечение продолжается без перебоев», - рассказала Вероника Штыкина.