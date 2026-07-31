В Бурятии инженера-таксатора лесхоза осудили за служебный подлог

В Бурятии вынесли приговор инженеру-таксатору одного из участков Хоринского лесхоза. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как установили следствие и суд, в 2025 году работникам Хоринского лесхоза в рамках государственного задания поручили провести санитарные рубки в целях ухода за лесами на двух лесосеках. Инженер-таксатор выполнять работы не стал. Из корыстной и иной личной заинтересованности он изготовил и подписал наряды и табеля учета рабочего времени, в которые внес заведомо ложные сведения, что сотрудники лесхоза провели валку деревьев. В действительности, указанные работы выполнили иные лица.

«На основании указанных документов и табелей учета рабочего времени работникам лесхоза необоснованно начислена и выплачена заработная плата», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Суд назначил должностному лицу лесхоза наказание в виде штрафа. Сумма не уточняется.

Ранее «Номер один» сообщал, что экс-руководитель Буйского лесхоза в Бичурском районе приписал заслуги жителей своим подчиненным.