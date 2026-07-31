В Бурятии создадут монумент, посвященный первому Пандито Хамбо-ламе

В сакральной местности Талын Харгана у Ацайского дацана в Селенгинском районе Бурятии начинается строительство монумента, посвящённого первому Пандито Хамбо-ламе Дамбе Даржа Заяеву. Это место, где великий Учитель ушёл в нирвану в 1777 году.

В дацане «Балдан Брэйбун» Кяхтинского района жителей просят принять участие в сборе средств.

«Это событие имеет особое значение. Ведь именно Дамба Даржа Заяев в 1730-х годах основал наш дацан, ставший первым стационарным буддийским монастырём в Забайкалье. Он не просто стоял у истоков нашей духовной жизни – он создал её, заложив традиции, которые мы храним по сей день», - прокомментировали в дацане.