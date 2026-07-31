Врач из Улан-Удэ, работающий в Питере, осмотрел пациентов ДРКБ

Уроженец Улан-Удэ, работающий в Санкт-Петербурге, провел консультации в Детской республиканской клинической больнице. Малую родину посетил кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед, врач-вертебролог, торакальный хирург Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Ардан Афанасьев.

В отделении травматологии и ортопедии он осмотрел 7 детей – пациентов с серьезными деформациями позвоночника и грудной клетки на предмет необходимости и сроков проведения хирургической коррекции. Также специалист встретился с ребятами, которым он ранее проводил операции, и осмотрел наиболее сложных пациентов, находящихся в данное время на лечении в отделении.

Ардан Афанасьев – высококвалифицированный специалист мирового уровня в области детской вертебрологии, автор свыше 80 научных публикаций и обладатель 7 патентов РФ. Основная сфера профессиональной деятельности – хирургическое лечение тяжелых позвоночных деформаций у детей, диагностика и терапия системных наследственных заболеваний, а также консервативное и хирургическое лечение деформаций опорно-двигательного аппарата и грудной клетки у детей и подростков.

Свой путь в медицине он начинал в отделении детской травматологии и ортопедии, находившемся в то время в составе Больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова, под руководством своего отца Петра Афанасьева, хирурга, внесшего большой вклад в развитие детской травматологии и ортопедии в Бурятии.

«Несмотря на свою загруженность, Ардан Петрович не забывает о своих корнях: ежегодно приезжает в Бурятию и посещает ДРКБ, так как является давним другом больницы», - отметили в медучреждении.