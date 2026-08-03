Общество 03.08.2026 в 08:50

Гороскоп для жителей Бурятии на 3 августа

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 3 августа

Понедельник, 3 августа, начнется с легкой лени и нежелания что-то менять. Но к обеду это состояние пройдет, уступив место желанию действовать. Главное правило дня — не пытайтесь успеть всё сразу и резко перекраивать свою жизнь. Вводите любые изменения (особенно в спорте или питании) плавно.

Овен
Не вступайте в споры по каждому поводу. Выберите одно самое важное дело и направьте всю энергию туда. Вечером обязательно прогуляйтесь или займитесь спортом, чтобы сбросить накопившееся напряжение.

Телец
Отличный день для покупок, домашних дел и спокойных разговоров. Если вам предложат что-то сомнительное, а внутри возникнут сомнения — смело отказывайтесь.

Близнецы
Будьте внимательны к звонкам и случайным разговорам — оттуда может прийти важная новость. Прежде чем пересказывать услышанное другим, проверьте все детали.

Рак
День удачный, но только если вы будете слушать интуицию, а не чужие советы. Хорошо пойдут дела, где нужно заботиться о ком-то или наводить уют.

Лев
Вы сегодня очень заметны, люди будут прислушиваться к вашему мнению. Используйте это, чтобы мирно решить старые рабочие вопросы. Не давите авторитетом, говорите спокойно.

Дева
В деталях кроется как успех, так и подвох. Перепроверяйте документы, чеки и сообщения перед отправкой. Лучше потратить лишнюю минуту сейчас, чем переделывать всё потом.

Весы
Придется сделать выбор, который вы долго откладывали. Опирайтесь только на свои интересы, а не на желание всем угодить. Как решите — станет гораздо легче дышать.

Скорпион
Никому не рассказывайте о своих планах раньше времени. Сегодня молчание — ваш главный козырь. Спокойная работа принесет больше денег и пользы, чем попытки кому-то что-то доказать.

Стрелец
Возможен новый маршрут, неожиданное знакомство или интересное предложение. Оно может изменить привычный распорядок. Соглашайтесь только на то, что вызывает у вас искренний азарт.

Козерог
Ответственность поможет закрыть важные задачи, но не превращайте понедельник в трудовой подвиг. Часть рутины можно без угрызений совести перенести на завтра.

Водолей
В голову придет необычная идея. Проверьте ее на практике прямо сегодня, хотя бы в малом масштабе. А вот кошелек лучше держать закрытым: спонтанные покупки радости не принесут.

Рыбы
Интуиция подскажет верное направление, но факты тоже игнорировать нельзя. Вечером сократите общение, отложите телефон и просто восстановите силы.

 

Фото: нейросеть


 

Теги
гороскоп

Все новости

Бурятские студенты-борцы взяли три «золота» на Универсиаде
03.08.2026 в 09:30
Служба безопасности банка спасла 1,2 млн рублей улан-удэнки
03.08.2026 в 09:29
В колонии в Бурятии две пары узаконили свои отношения
03.08.2026 в 09:24
В Бурятии продолжают искать 17-летнего утонувшего подростка
03.08.2026 в 09:08
«Раньше и водка подмигивала»
03.08.2026 в 09:06
На перекрестке в Улан-Удэ от удара перевернулась иномарка
03.08.2026 в 09:02
Зурхай на понедельник, 3 августа
03.08.2026 в 08:52
Гороскоп для жителей Бурятии на 3 августа
03.08.2026 в 08:50
Элитный отдых стал не по карману жителям Бурятии
03.08.2026 в 06:00
В одной из школ Бурятии не хватало медицинских изделий
02.08.2026 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 29 июля по 4 августа

Читайте также
Служба безопасности банка спасла 1,2 млн рублей улан-удэнки
Женщина чуть не перевела мошенникам все свои накопления
03.08.2026 в 09:29
В колонии в Бурятии две пары узаконили свои отношения
Регистрацию брака провела сотрудница ЗАГС
03.08.2026 в 09:24
В Бурятии продолжают искать 17-летнего утонувшего подростка
Накануне спасатели обследовали 10 километров водной акватории и береговой линии
03.08.2026 в 09:08
«Раньше и водка подмигивала»
Главный нарколог Забайкалья оценил вводимые в регионе ограничения по продаже алкоголя
03.08.2026 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru