Частный сектор Улан-Удэ с курицами и свиньями призвали проверить статус земли

В мэрии Улан-Удэ призвали всех владельцев земельных участков провести юридическое самообследование. Реальное положение с землей должно полностью соответствовать тому, что отражено в документах на участок.

Например, если участок имеет вид разрешенного использования "для ИЖС", то там запрещено держать свиней или курятник с курами. Как поясняют чиновники, такой участок должен иметь статус "для ведения личного подсобного хозяйства". Статус довольно легко сменить и оградить себя от штрафа.

Кстати, в микрорайоне Левый берег немало участков, которые уже обладают статусом "для ведения ЛПХ". Нельзя иметь участок для ИЖС и держать там СТО, кафе и т. д. Все должно быть по правилам.

В рамках юридического самообследование рекомендуется проверить участок по его кадастровому номеру. Если выяснится, что произошел вольный или невольный самозахват земли, то надо урегулировать проблему. В мэрии отмечают, что в большинстве случаев граждане успешно узаконивают существующее положение дел. Но если захват земли нарушает серьезные моменты, от захваченных квадратных метров надо отказаться, перенести забор, убрать сарай, который там находится и т. д.

Недавно муниципалитет проверил 43 участка и по 32 из них выявились нарушения "самозахватного" толка. Владельцам официально указано решить этот вопрос. Сейчас также идет проверка улан-удэнских ДНТ, СНТ на предмет освоения дачных участков. Участки под ИЖС тоже проверяются. Если неосвоение будет продолжаться и дальше, то все может закончиться изъятием земли.

Фото: Номер один