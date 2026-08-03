Происшествия 03.08.2026 в 09:02

На перекрестке в Улан-Удэ от удара перевернулась иномарка

ДТП произошло в районе Виадука
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Текст: Елена Кокорина
На перекрестке в Улан-Удэ от удара перевернулась иномарка

Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ДТП с переворотом. Момент аварии зафиксировали дорожные камеры в 7 ч. 55 минут. Опубликовали видео в Комитете по транспорту.

ДТП случилось на ул. Борсоева, 77. На перекрестке столкнулись две иномарки, одна из которых перевернулась от удара и встала на крышу. Причиной столкновения стало несоблюдение ПДД и проезд на красный сигнал светофора.

- Заняты левая и средняя полосы в направлении ост. Виадук. Движение затруднено, - предупредили в Комитете транспорта.

Фото: Комитет по транспорту


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