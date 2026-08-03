В колонии в Бурятии две пары узаконили свои отношения

В исправительной колонии в Бурятии состоялись две регистрации брака осужденных с их избранницами.

Для этого в учреждение пригласили сотрудницу Управления ЗАГС по Октябрьскому району Улан-Удэ. Церемонии прошли в соответствии с установленным законодательством порядком, что позволило официально закрепить семейные союзы.

«Создание и сохранение семьи, а также укрепление социально полезных связей даже в период изоляции от общества являются ключевыми элементами социальной работы, проводимой в пенитенциарных учреждениях», - прокомментировали в УФСИН по Бурятии.