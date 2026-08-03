Служба безопасности банка спасла 1,2 млн рублей улан-удэнки

Жительница Улан-Удэ обратилась в полицию после того, как едва не стала жертвой телефонных мошенников, которые неудачно попытались украсть у нее 1 миллион 200 тысяч рублей.

Схема была классической. Сначала женщине позвонили из сотовой компании и сказали, что нужно срочно продлить сим-карту. Она продиктовала им код из смс и тут же получила уведомление о входе в Госуслуги с нового устройства.

Испугавшись, женщина перезвонила по номеру из сообщения. Там её соединили с липовым сотрудником Центрального банка. Мошенник убедил жертву, что её накопления под угрозой, и уговорил перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем потребовал ещё 495 тысяч.

К счастью, служба безопасности банка заметила подозрительную операцию и заблокировала карту. Немного подумав, женщина поняла, что её обманывают, и пошла в полицию.

Фото: нейросеть