Общество 03.08.2026 в 09:08
В Бурятии продолжают искать 17-летнего утонувшего подростка
Накануне спасатели обследовали 10 километров водной акватории и береговой линии
Текст: Карина Перова
В Тарбагатайском районе Бурятии продолжают искать тело 17-летнего подростка, который 1 августа утонул в реке Хилок.
Накануне работы проводили три спасателя ПСО-1 с помощью двух единиц техники. По состоянию на 20:00 они обследовали 10 километров водной акватории и береговой линии, а также дно реки с помощью эхолота.
«Поиск результатов не дал. Поисковые работы продолжатся 3 августа», - сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
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