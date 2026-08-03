В Бурятии продолжают искать 17-летнего утонувшего подростка

В Тарбагатайском районе Бурятии продолжают искать тело 17-летнего подростка, который 1 августа утонул в реке Хилок.

Накануне работы проводили три спасателя ПСО-1 с помощью двух единиц техники. По состоянию на 20:00 они обследовали 10 километров водной акватории и береговой линии, а также дно реки с помощью эхолота.

«Поиск результатов не дал. Поисковые работы продолжатся 3 августа», - сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».