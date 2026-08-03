На Верхней Березовке в Улан-Удэ появится футбольный комплекс. Министерство спорта России подтвердило успешное прохождение проекта по строительству полноразмерного футбольного поля и крытого манежа для мини-футбола в рамках программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация; заключен и оплачен договор на подключение к электросетям; приобретается и доставляется трансформаторная подстанция; выведены линии электропередач за пределы участка; проведены инженерно-геодезические и геологические изыскания.

Реализация спортивно-оздоровительного комплекса будет проходить под руководством Владимира Граната. В соответствии с требованиями, до 1 июня 2027 года необходимо предоставить в министерство спорта РФ соглашения о государственно-частном партнерстве и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

«Федеральное финансирование запланировано на 2027-2028 годы, и проект будет реализован с привлечением частных инвестиций. Мы считаем, что это важный шаг для развития спорта. Футбол всегда был востребован в Бурятии – сейчас этим видом спорта активно занимаются более 52 тысяч людей», - прокомментировали в Федерации футбола Бурятии.