Бурятские студенты-борцы взяли три «золота» на Универсиаде

Бурятские студенты-борцы блеснули на X Всероссийской летней Универсиаде в Саранске. Представители Бурятской государственной сельскохозяйственной академии завоевали сразу три золотые медали.

Баир Шагдуров завоевал золото в весовой категории до 57 кг. Элбекто Базаров стал победителем в весе до 70 кг. А Чингис Балжимаев стал чемпионом в категории до 97 кг.

«Поздравляю ребят, их тренеров и весь коллектив нашей академии с отличным результатом. Желаю нашим спортсменам новых побед, крепкого здоровья и уверенности в своих силах. Так держать!», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.