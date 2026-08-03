Спорт 03.08.2026 в 09:30
Бурятские студенты-борцы взяли три «золота» на Универсиаде
Соревнования проходили в Саранске
Текст: Карина Перова
Бурятские студенты-борцы блеснули на X Всероссийской летней Универсиаде в Саранске. Представители Бурятской государственной сельскохозяйственной академии завоевали сразу три золотые медали.
Баир Шагдуров завоевал золото в весовой категории до 57 кг. Элбекто Базаров стал победителем в весе до 70 кг. А Чингис Балжимаев стал чемпионом в категории до 97 кг.
«Поздравляю ребят, их тренеров и весь коллектив нашей академии с отличным результатом. Желаю нашим спортсменам новых побед, крепкого здоровья и уверенности в своих силах. Так держать!», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.