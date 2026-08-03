Общество 03.08.2026 в 09:06

«Раньше и водка подмигивала»

Главный нарколог Забайкалья оценил вводимые в регионе ограничения по продаже алкоголя
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Текст: Иван Иванов
«Раньше и водка подмигивала»

Как сообщает портал «Чита.ру», главный нарколог Министерства здравоохранения Забайкальского края Олег Дубинин положительно оценил действующие в регионе ограничения на продажу алкогольной продукции. По его словам, подобные меры способствуют снижению уровня алкогольной заболеваемости и смертности. По словам Олега Дубинина, ограничения не ущемляют права граждан и направлены на снижение доступности алкоголя для молодежи и профилактику злоупотребления спиртными напитками.

«Я отношусь к ограничениям положительно. Должен быть баланс между спросом и предложением. С одной стороны, спроса не должно быть у молодых, несовершеннолетних. И предложения этой категории граждан не должно быть. Разве ограничения ущемляют права граждан? Если мы говорим о том, что нельзя торговать алкоголем в больнице или школе? Разве разрешено пить пиво подросткам? Вспомните тот период, когда реклама фактически подталкивала молодежь к употреблению: „Кто пойдет за „Клинским“?“ И водка подмигивала — вспомните „Распутин“», — рассказал Дубинин. Главный нарколог отметил, что в прошлые годы в Забайкальском крае ежегодно регистрировалось до тысячи впервые выявленных случаев алкогольных психозов. Сейчас, по его словам, этот показатель составляет не более 200 случаев в год. Также специалист поддержал сокращение времени продажи алкоголя. «Зачем покупать алкоголь в 8 утра? Кому это надо? Почему алкоголь должен продаваться в многоквартирном доме? Тот, кому нужен алкоголь, всё равно его найдёт. Мы говорим о больных, о людях, которые без него жить не могут. Но нужно думать и о здоровых. У нас пусть незначительное, но снижение уровня заболеваемости. Да, нам ещё далеко до среднего показателя по России. У нас регион по-прежнему в числе неблагополучных и по уровню заболеваемости, и по алкогольной смертности. Но двигаться в этом направлении надо», — пояснил врач.

С 1 сентября 2025 года в Забайкальском крае вступили в силу новые правила продажи алкогольной продукции. Теперь алкоголь можно приобрести только с 12:00 до 22:00, а торговля спиртным в многоквартирных домах допускается лишь при соблюдении установленных региональным законодательством требований. Федеральное законодательство позволяет субъектам России самостоятельно устанавливать часы продажи алкоголя в пределах временного интервала с 08:00 до 23:00.

Фото: Номер один

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