В Улан-Удэ 14 человек будут судить за незаконное проведение азартных игр

В Улан-Удэ перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр предстанут сразу 14 человек. Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Организованная преступная группа получила от нелегальной деятельности не менее 3,7 млн рублей.

Один из соучастников сколотил ОПГ в августе 2024 года для незаконного проведения азартных игр на территории Улан-Удэ. Он привлек иных лиц, предоставил помещения, оборудование, мебель. Группа действовала по май 2025 года. Их «лавочку» прикрыли полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Для обеспечения исполнения приговора на имущество организатора группы стоимостью 5,2 млн рублей и 211 тыс. рублей денежных средств наложен арест», - рассказали в прокуратуре республики.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Советский районный суд.