Общество 03.08.2026 в 08:52

Зурхай на понедельник, 3 августа

20-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на понедельник, 3 августа
Благоприятно: для людей, родившихся в год Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи»- для людей, родившихся в год Свиньи, Овцы, Зайца.

Неблагоприятно: заниматься государственными делами, создавать семью, проводить праздники, собрания и встречи, заниматься строительством.

Стрижка волос: к голоду.

Дорога: Неблагоприятно отправляться в поездки, особенно на восток.

Фото: Номер один
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с 29 июля по 4 августа

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