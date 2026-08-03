Зурхай на понедельник, 3 августа

Благоприятно: для людей, родившихся в год Собаки и Овцы; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения одежды, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи»- для людей, родившихся в год Свиньи, Овцы, Зайца.Неблагоприятно: заниматься государственными делами, создавать семью, проводить праздники, собрания и встречи, заниматься строительством.Стрижка волос: к голоду.Дорога: Неблагоприятно отправляться в поездки, особенно на восток.Фото: Номер один