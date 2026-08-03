ВСЖД усилила контроль за переездами

Железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали усилили контроль за действиями водителей транспортных средств, пересекающих железнодорожные пути. В ходе месячника «Внимание, переезд!», который продлится до 28 августа, профилактические акции и рейды пройдут на всех объектах с интенсивным движением автомобилей. Участие в них примут сотрудники ВСЖД, дорожные инспекторы, а также общественники и представители органов власти, сообщили в пресс-службе магистрали.Восточно-Сибирская железная дорога обеспокоена ростом числа столкновений автомобилей с поездами в Иркутской области и Бурятии. С начала 2026 года произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек, в том числе локомотивная бригада. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий на переездах остается нарушение водителями правил дорожного движения, в частности, проезд на запрещающий сигнал светофора.