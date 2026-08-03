Общество 03.08.2026 в 15:17

В Улан-Удэ начали охлаждать дороги

В столице идет влажная уборка улиц
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ начали охлаждать дороги

И днём, и ночью в Улан-Удэ идет влажная уборка улиц. После недавнего сильного ливня на дорогах образовались наносы песка. Подметально-уборочная техника усиленно чистит улицы и тротуары.

- Сначала дорогу поливают водой, а затем специальные щётки сметают пыль, песок и мусор во внутренний бункер. Таким образом достигаются сразу две цели – чистота и охлаждение дорог, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

Фото: Комбинат по благоустройству города

 

 

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