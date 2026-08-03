В Улан-Удэ начали охлаждать дороги

И днём, и ночью в Улан-Удэ идет влажная уборка улиц. После недавнего сильного ливня на дорогах образовались наносы песка. Подметально-уборочная техника усиленно чистит улицы и тротуары.

- Сначала дорогу поливают водой, а затем специальные щётки сметают пыль, песок и мусор во внутренний бункер. Таким образом достигаются сразу две цели – чистота и охлаждение дорог, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

Фото: Комбинат по благоустройству города