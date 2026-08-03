Экономика и бизнес 03.08.2026 в 15:52

Все профессии важны: «Ростелеком» подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю

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Текст: Служба информации "Номер один"
Все профессии важны: «Ростелеком» подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» подвел итоги всероссийского флешмоба в поддержку разных профессий — «Переводчик профессий». Начиная с июня представители разных профессий из всех регионов страны опубликовали в социальных сетях под хештегом #явлияю почти тысячу историй о своей работе и рассказали о 360 профессиях. Цель проекта, который компания запустила в рамках нового позиционирования бренда работодателя «Ты влияешь на ход событий», — показать значимость каждой профессии и ее реальное влияние на жизнь людей. Проект изначально ориентирован не только на сотрудников группы компаний «Ростелеком» (45% участников) — он охватил и людей, которые работают в других организациях из самых разных отраслей (55%).

Компания анонсировала флешмоб в рамках молодежного дня на Петербургском экономическом форуме в июне 2026 года, и проект сразу привлек внимание молодых соискателей. После онлайн-запуска участники флешмоба с помощью чат-бота, использующего технологии искусственного интеллекта, создавали в социальных сетях цифровые карточки, в которых рассказывали о своей профессии. Алгоритм обрабатывал тематические фотографии, добавленные участниками, и публиковал карточки с историей на сайте проекта https://yavliyayu.ru.

За участие во флешмобе пользователи получали не только признание аудитории, но и  промокоды от партнеров «Ростелекома», а самых активных ждали призы — ноутбуки, умные колонки и коллекционный мерч. Соревновательная механика и публичные рейтинги создавали дополнительную мотивацию для вовлечения участников по всей стране. По итогам проекта безусловным лидером среди федеральных округов стал Северо-Запад — его жители опубликовали 45% историй. В тройку самых активных также вошли Центральный федеральный округ (24%) и Юг (10%). А в топе профессий оказались педагоги, инженеры и экономисты.

Елизавета Хинчагова, директор по управлению талантами «Ростелекома»:

«Когда мы представляли нашим сотрудникам новый слоган “Ты влияешь на ход событий”, то ориентировались прежде всего на героизм повседневности работы в технологической компании, где обычная смена, операция, правка или быстрый отклик становятся тем самым движением, которое делает страну более связанной, защищенной и современной. Каждый день в “Ростелекоме” мы видим, как, на первый взгляд, рутинное действие — от настройки узла связи до обновления строки кода — запускает цепочку изменений, которая влияет на жизнь миллионов людей. Но наш флешмоб #явлияю мы решили распространить и на внешнюю аудиторию. Потому что в такой большой стране, как наша, важно говорить о том, что человек — не просто винтик в механизме, каждый действительно делает то, что влияет на ход событий во всех сферах жизни. В итоге больше половины участников — сотрудники других компаний. Сегодня мы видим, как крупные работодатели в разных отраслях подхватили нашу идею и тоже дают сотрудникам возможность рассказать о своем труде, “перевести” профессию на язык конкретных дел, понятный каждому. Это очень ценно».

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