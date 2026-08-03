«Алдар» решит любой вопрос

До 1 августа, чтобы узнать, какая льгота положена семье участника специальной военной операции, нужно было обзвонить несколько ведомств, отстоять очередь в многофункциональном центре или пролистать десятки страниц постановлений. Теперь достаточно открыть национальный мессенджер, написать пару слов и получить ответ за несколько секунд. В Бурятии заработал чат-бот мер поддержки участников спецоперации, а внутри него – искусственный интеллект по имени «Алдар».



«Алдар» работает по принципу единого справочного окна: собирает и систематизирует всю информацию о федеральной и региональной поддержке в одном месте.

В базе бота – 92 меры: 65 федеральных и 27 региональных. Ответы можно получить по единовременным выплатам за заключение контракта, страховым суммам при ранении, компенсациям семьям погибших, по кредитным каникулам, скидкам на оплату жилья, земельным участкам, налоговым льготам, о получении удостоверения «Член семьи участника СВО» и многим другим вопросам.

Все разложено по шести разделам меню и рассчитано на семь категорий получателей: от самого военнослужащего до родителей и иных родственников.



– Мер поддержки сегодня много, и этот перечень будет постоянно дополняться… Например, мерами, которые оказывают министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и другие ведомства, – говорит зампред правительства Бурятии Ирина Смоляк. – Уникальность «Алдара» заключается как раз в искусственном интеллекте, который индивидуально подходит к каждому участнику СВО.



Именно в этом главное отличие чат-бота от среднестатистического справочника: с ним можно просто поговорить. Не нужно листать меню и угадывать раздел, достаточно выбрать подходящую жизненную ситуацию или задать вопрос своими словами как знакомому человеку. Если вопрос сложный, «Алдар» либо дает развернутое объяснение, либо направляет на официальный сайт, где можно сразу заполнить заявление.



Продумали в чат-боте и тех, кого тема пока не касается: в главном меню есть кнопка «Просто посмотреть» – она открывает перечень мер всем жителям Бурятии, даже если они никак не связаны с СВО.

– Заглянуть может любой – из любопытства или чтобы подсказать тому, кому это нужно, – говорит Ирина Смоляк.

Начать пользоваться чат-ботом можно менее чем за одну минуту: для этого необходимо открыть мессенджер MAX, найти чат «Меры поддержки СВОих в Бурятии» и нажать «Начать».

– Или же отсканировать QR-код, – добавляет Смоляк.







За кажущейся простотой стоят два месяца плотной работы. «Алдар» прошел модерацию MAX. Его дважды проверяли «на зуб»: девять профильных ведомств сверили каждую меру построчно, внесли около 50 правок и протестировали бот «руками», закрыв еще около 20 замечаний.



– Название чат-бота выбрано в честь Героя России Алдара Цыденжапова. У меня тоже есть друзья – участники специальной военной операции. Один из них недавно вернулся, получил все положенные выплаты, в том числе за ранение, но я знаю, что ему причитаются и другие меры, о которых он, возможно, даже не догадывается. И таких людей много – тех, кто не знает, что им положено помимо денежных выплат, – говорит разработчик чат-бота, руководитель направления цифровизации и автоматизации ГК «Самолет» Саян Ханхадаев. – Мы готовы поделиться опытом, если какой-то регион тоже захочет запустить у себя наш чат-бот.



Сейчас сервис доступен только жителям Бурятии. Однако в базе проекта уже заложено 160 мер поддержки, действующих по всей России.

– Мы изначально делали чат-бот с расчетом на то, чтобы тиражировать его в других регионах, – говорит Саян Ханхадаев.Но прежде всего это история про конкретных людей.– Мне уже за сорок, и я не очень хорошо понимаю, как пользоваться мессенджерами, теми или иными технологиями. А в этом чат-боте все выстроено так, что вопросов не возникает: все максимально понятно, – говорит ветеран СВО Евгений Малушко.Создатели чат-бота говорят, что цель проекта – избавить людей от беготни по кабинетам и необходимости самим разбираться в законах. Теперь узнать, что положено по праву, можно в любое время суток, не выходя из дома.