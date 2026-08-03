В Бурятии мошенники притворяются сотрудниками Верховного суда

Жителям Бурятии начали поступать звонки якобы от сотрудников Верховного суда республики. Мошенники озвучивают фамилию, имя и отчество, дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела, после чего предлагают перейти по различным ссылкам либо подтвердить данные с помощью кода.

Также аферисты просят уплатить штраф по судебным делам аналогичным способом – путем направления ссылки либо кода.

«Верховный суд Республики Бурятия в целях извещения сторон о дате судебных заседаний не просит сообщать каких-либо кодов и паролей, а также не производит подтверждение личности посредством СМС-кода. Полномочия по исполнению судебных решений о взыскании штрафов возложены на службу судебных приставов», - говорится в сообщении.

При возникновении сомнений жителей просят звонить по номерам, указанным на официальном сайте суда в разделе «Справочная информация».