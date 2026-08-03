Общество 03.08.2026 в 15:12

Паром на Ольхоне не выйдет в рейс

Местные власти не могут обеспечить бесперебойную работу переправы из-за изношенного парка паромов
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Текст: Иван Иванов
Паром на Ольхоне не выйдет в рейс

Один из трёх паромов, обслуживающих переправу МРС — остров Ольхон, сегодня не будет работать. Как сообщает Ирсити.ру,  паром «Ольхонские ворота» не выходит в рейсы по технической причине — об этом рассказали в Telegram‑канале Восточно‑Сибирского речного пароходства.

Оставшиеся два парома — «Семён Батагаев» и «Дорожник» — работают по расписанию. При этом 3 августа на паромной переправе были зафиксированы огромные пробки.

Работа переправы идёт с перебоями — трудности наблюдаются с 1 июля, когда начался активный туристический поток на Ольхон. Власти вновь рассматривают вопрос о приоритетном пропуске на остров местных жителей. Из‑за необходимости подолгу стоять в очереди многие туристы вынуждены менять планы поездок.

Фото: Номер один

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