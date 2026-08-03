Жительница Бурятии сколотила «омулёвую» ОПГ

В Бурятии 52-летняя жительница села Истомино Кабанского района создала криминальный бизнес по вылову и продаже омуля. Всего сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали семерых участников ОПГ в возрасте от 16 до 52 лет.

Женщина руководила четырьмя рыбаками, решала вопросы сбыта и распределяла вырученные деньги между участниками группы. Ещё две бывшие односельчанки, ныне проживающие в Улан‑Удэ, оптом приобретали у неё улов для дальнейшей реализации.

Полицейские изъяли у браконьеров три моторные лодки, семь легковых автомобилей, грузовую машину, трактор, мотоцикл, рыболовные снасти, 361 экземпляр свежевыловленного омуля и 17 пакетов с замороженной рыбой, а также более 400 тысяч рублей, предположительно полученные от незаконной деятельности.

«По данному факту следователем следственной части СУ МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. В настоящее время устанавливается размер ущерба, причинённого водным биоресурсам», - отметили в МВД по Бурятии.