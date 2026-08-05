Реконструкцию Арбата в Улан-Удэ решено взять на ежедневный контроль

В Улан-Удэ продолжается реконструкция главной пешеходной улицы столицы – Арбата. Там идет заливка фонтана, изготовление арт-объекта, подготовка к озеленению и поставка материалов для укладки гранитной плитки.

– Работы находятся на ежедневном контроле, однако есть вопросы по соблюдению сроков на отдельных участках. Поручаю подрядной организации не отставать от графика и нарастить темп работ, чтобы завершить все этапы в установленные сроки. Совещания проводим каждый день со всеми участниками процесса, чтобы реагировать на любые вопросы максимально быстро, – сказал в ходе проверки первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.

Сейчас строители завершают на Арбате заливку чаши нового фонтана. Его обещают сделать современным, «сухим» с декоративными арками.

Параллельно идёт подготовка к озеленению. Накануне завезли плодородную землю для обновлённых зеленых зон, для которых уже сооружены парапеты. Используется специализированный растительный грунт, обогащённый микроэлементами.

- Уже обновлены опоры освещения. Они скоро вернутся на улицу. На этой неделе подрядчики приступят к укладке гранитной плитки. Работы будут вестись параллельно с оставшимися бетонными работами, чтобы избежать простоя и сохранить высокие темпы строительства. В мастерской идёт изготовление нового арт-объекта — архитектурной композиции «Сквозь время», - добавили в мэрии города.

Фото: мэрия города