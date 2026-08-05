В Бурятии памятник борцам за Советскую власть облез сразу после ремонта

Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск Хозяйственного отдела Орликского территориального управления администрации Окинского муниципального округа. В своем заявлении чиновники сообщили о некачественных работах, которые выполняла в райцентре компания «Луйс».Весной 2025 года между сторонами был заключен контракт по благоустройству центральной части села Орлик. Стоимость работ составила 510 тысяч рублей. В рамках договора подрядчик должен был уложить тротуарную плитку и отремонтировать памятник «Борцам за Советскую власть» в сквере у Дома культуры.Компания быстро выполнила контракт и 21 мая стороны подписали акт приемки выполненных работ. Однако уже 15 июля комиссия из числа чиновников при осмотре памятника обнаружила дефекты: глубокие трещины, отслоение и набухание штукатурки.На выставленную претензию об устранении недостатков в рамках гарантийного срока подрядчик не ответил. Местным властям ничего не оставалось, как пойти в суд.Там представитель «Луйса» сразу же признал иск. Суд также посчитал требования чиновников обоснованными. Компанию обязали устранить трещины по всему периметру объекта, восстановить отслоившуюся штукатурку, устранив образовавшиеся на памятнике неровности и сколы, а также покрасить весь периметр памятника в местах ремонта. На все работы фирме отвели месяц.