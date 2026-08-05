Въезд для россиян в Казахстан предложили сделать платным

Как сообщает РБК, соответствующий проект поправок предложило МВД республики. Министерство внутренних дел Казахстана разработало поправки, которые предусматривают оформление платных электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Проект поправок размещён на сайте «Открытые НПА». Стоимость такого разрешения не уточняется. Средства от оформления разрешений планируют направлять на обслуживание и модернизацию цифровой инфраструктуры, а также на защиту персональных данных. Поправки пока не приняты. Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа.

МВД республики предлагает внедрять систему поэтапно — с августа по декабрь 2026 года. В ведомстве рассчитывают, что это позволит гарантировать стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска, а также поможет быстрее и прозрачнее отслеживать передвижение мигрантов по территории Казахстана. В конце июля президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев заявил, что Россия в настоящее время занимает первое место по числу туристов в республике. По его словам, на втором месте — Китай, на третьем — Индия.

Виза в Казахстан не нужна гражданам государств — членов ЕАЭС, стран СНГ, а также гражданам более 80 государств с двусторонними или односторонними безвизовыми соглашениями (США, Китай, страны ЕС) на срок от 14 до 90 дней. Россияне могут находиться на территории республики до 90 дней в течение полугода, первые 30 суток разрешено не регистрироваться.