Общество 05.08.2026 в 09:35

Въезд для россиян в Казахстан предложили сделать платным

В стране хотят ввести платное электронное разрешение на въезд для иностранцев
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Текст: Иван Иванов
Въезд для россиян в Казахстан предложили сделать платным
Фото: нейросеть

Как сообщает РБК, соответствующий проект поправок предложило МВД республики. Министерство внутренних дел Казахстана разработало поправки, которые предусматривают оформление платных электронных разрешений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Проект поправок размещён на сайте «Открытые НПА». Стоимость такого разрешения не уточняется. Средства от оформления разрешений планируют направлять на обслуживание и модернизацию цифровой инфраструктуры, а также на защиту персональных данных. Поправки пока не приняты. Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа.

МВД республики предлагает внедрять систему поэтапно — с августа по декабрь 2026 года. В ведомстве рассчитывают, что это позволит гарантировать стабильную адаптацию логистических мощностей и пограничной инфраструктуры ко всем типам пунктов пропуска, а также поможет быстрее и прозрачнее отслеживать передвижение мигрантов по территории Казахстана. В конце июля президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев заявил, что Россия в настоящее время занимает первое место по числу туристов в республике. По его словам, на втором месте — Китай, на третьем — Индия.

Виза в Казахстан не нужна гражданам государств — членов ЕАЭС, стран СНГ, а также гражданам более 80 государств с двусторонними или односторонними безвизовыми соглашениями (США, Китай, страны ЕС) на срок от 14 до 90 дней. Россияне могут находиться на территории республики до 90 дней в течение полугода, первые 30 суток разрешено не регистрироваться.

 

 

 

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