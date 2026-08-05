Владимир Путин легализовал криптовалюты

В России официально легализовали обращение криптовалют — соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ признаёт цифровые активы имуществом и впервые устанавливает правила их оборота. Как сообщает РБК, теперь россияне смогут легально покупать и продавать криптовалюту через российские биржи, брокеров, управляющие компании и криптообменники.

Криптообменники обязаны войти в специальный реестр и располагать собственными средствами не менее 15 млн рублей. Для них предусмотрен переходный период — до 1 июля 2027 года. При этом оплачивать товары и услуги криптовалютой в России по‑прежнему нельзя. Исключение составляют расчёты по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, вознаграждение за майнинг, комиссии сети, а также покупка ценных бумаг, цифровых прав и других криптовалют.

Для защиты инвесторов введены ограничения: неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюту в пределах лимита — не более 300 тысяч рублей в год у одного посредника. Квалифицированным инвесторам ограничений не предусмотрено. При этом обе категории участников рынка обязаны пройти тестирование. Торговля будет разрешена только криптовалютами из перечня ЦБ — с капитализацией от 5 трлн рублей и среднедневным оборотом от 1 трлн рублей.

Ещё одна мера контроля касается банков: они будут обязаны отклонять переводы в пользу «неуполномоченных получателей» — лиц, которых заподозрят в нелегальном обмене криптовалюты. Эта норма вступит в силу позднее основных положений закона. Основные нормы начнут действовать с 1 сентября 2026 года.