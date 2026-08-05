Аномальная жара в Бурятии объясняется потоками тёплого воздуха из Казахстана

По данным сервиса «Бурпогода», 5 августа в Улан‑Удэ ожидается температура выше 30 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до +16…+18 градусов, днём прогнозируется +28…+30 градусов. Ночью осадков не ожидается, днём возможна гроза с дождём. Ветер ночью будет слабым, днём — северо‑западным, со скоростью 6–11 м/с.

В начале августа большая часть Бурятии оказалась под влиянием юго‑западных потоков в средней тропосфере и в поле повышенного давления у земли. Как сообщается, солнечная погода и приход разогретого воздуха из районов Казахстана стали причиной возникновения жары. В начале недели в Улан-Удэ температура воздуха поднялась до +26…+30 градуса. При этом среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2–3 градуса.

По прогнозам, жаркая погода сохранится до конца рабочей недели — на большей части территории республики днём по‑прежнему будет держаться высокая температура.