Общество 05.08.2026 в 09:48

Аномальная жара в Бурятии объясняется потоками тёплого воздуха из Казахстана

Всю неделю в республике прогнозируется очень жаркая погода
A- A+
Текст: Иван Иванов
Аномальная жара в Бурятии объясняется потоками тёплого воздуха из Казахстана
Фото: архив «Номер один»

По данным сервиса «Бурпогода», 5 августа в Улан‑Удэ ожидается температура выше 30 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до +16…+18 градусов, днём прогнозируется +28…+30 градусов. Ночью осадков не ожидается, днём возможна гроза с дождём. Ветер ночью будет слабым, днём — северо‑западным, со скоростью 6–11 м/с.

В начале августа большая часть Бурятии оказалась под влиянием юго‑западных потоков в средней тропосфере и в поле повышенного давления у земли. Как сообщается, солнечная погода и приход разогретого воздуха из районов Казахстана стали причиной возникновения жары. В начале недели в Улан-Удэ температура воздуха поднялась до +26…+30 градуса. При этом среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2–3 градуса.

По прогнозам, жаркая погода сохранится до конца рабочей недели — на большей части территории республики днём по‑прежнему будет держаться высокая температура.

 

Теги
погода

Все новости

В Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ
05.08.2026 в 10:34
Реконструкцию Арбата в Улан-Удэ решено взять на ежедневный контроль
05.08.2026 в 10:12
В Бурятии памятник борцам за Советскую власть облез сразу после ремонта
05.08.2026 в 10:00
Владимир Путин легализовал криптовалюты
05.08.2026 в 09:54
В Улан-Удэ банковский работник спас сотни тысяч пенсионерки от мошенников
05.08.2026 в 09:49
Аномальная жара в Бурятии объясняется потоками тёплого воздуха из Казахстана
05.08.2026 в 09:48
В Бурятии появился судья первой категории по конному спорту
05.08.2026 в 09:43
Удар молнии «подарил» Бурятии один лесной пожар
05.08.2026 в 09:36
Въезд для россиян в Казахстан предложили сделать платным
05.08.2026 в 09:35
В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили более миллиарда рублей
05.08.2026 в 09:32
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

Читайте также
В Бурятии сдвинулись сроки ремонта Эрхирикской СОШ
Подрядчик не справился с задачей, выполнив лишь начальный этап демонтажных работ
05.08.2026 в 10:34
Реконструкцию Арбата в Улан-Удэ решено взять на ежедневный контроль
К подрядчику есть вопросы по соблюдению сроков
05.08.2026 в 10:12
В Бурятии памятник борцам за Советскую власть облез сразу после ремонта
Теперь его будут снова ремонтировать
05.08.2026 в 10:00
Владимир Путин легализовал криптовалюты
Теперь криптовалюты начали официальное хождение в России
05.08.2026 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru