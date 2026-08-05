Общество 05.08.2026 в 09:32

В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили более миллиарда рублей

Средства направлены на ремонт котельных и коммунальных сетей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили более миллиарда рублей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В правительстве Бурятии под председательством зампреда Евгения Коркина прошло заседание Комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду и мероприятиям антитеррористической защищенности объектов коммунальной инфраструктуры. На нем озвучили ключевые показатели готовности объектов ЖКК республики.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на подготовку к осенне-зимнему периоду в республике из различных источников выделено более 1 млрд рублей. Эти средства направлены на ремонт котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Особое внимание уделяется подготовке к зиме жилого фонда и формированию запасов топлива.

- На сегодня ситуация по подготовке к отопительному сезону находится под контролем. В большинстве муниципалитетов работы идут в соответствии с графиком, а средний уровень готовности объектов ЖКХ составляет 55%, - отметила и. о. заместителя министра строительства и модернизации ЖКК Лариса Коробенкова.

В преддверии отопительного сезона Минстрой Бурятии держит на контроле формирование запасов топлива. На сегодняшний день на складах теплоснабжающих организаций находится более 50 тысяч тонн угля, что составляет 28% от нормативного запаса, и 1,6 тысячи тонн мазута - 31% от норматива.

Основные объёмы поставок начнутся с 1 сентября - это позволит избежать снижения качества угля, а также дополнительных затрат предприятий на его валкование. На сегодня заключено 13 договоров на поставку топлива, сообщила Лариса Коробенкова.

По итогам заседания Евгений Коркин поручил руководителям районных администраций проконтролировать подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду, обеспечить получение паспортов готовности, а также взять на контроль формирование ресурсоснабжающими организациями запасов топлива. 
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