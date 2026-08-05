В Улан-Удэ банковский работник спас сотни тысяч пенсионерки от мошенников

66-летняя жительница Улан-Удэ стала жертвой многоходовой телефонной аферы и едва не лишилась 600 тысяч рублей. Спасти сбережения пенсионерки помогли внимательные сотрудники банка.

Началось все со звонка в мессенджере. Неизвестный мужчина представился сотрудником службы установки домофонов и сообщил, что в подъезде будет производиться замена замков. Чтобы получить новые ключи, он попросил женщину продиктовать код из смс, что она и сделала.

Вслед за этим ей позвонил работник службы безопасности, сказав, что Госуслуги женщины взломаны, а от ее имени оформляется доверенность на пособника террористов. Чтобы аннулировать эту доверенность и спасти сбережения, пенсионерку убедили срочно обналичить деньги и перевести их на «безопасный счет».

- Женщина пошла в банк и сняла со счета 358 367 рублей, сказав операционисту, что деньги нужны для оплаты услуг стоматолога. В другом отделении банка, она попыталась снять еще 200 тысяч, однако сотрудники банка заметили признаки мошенничества, подробно расспросили пенсионерку о целях снятия наличных и смогли убедить ее в том, что она общается с аферистами. В итоге хищение денежных средств было предотвращено, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть