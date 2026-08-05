Удар молнии «подарил» Бурятии один лесной пожар

В Прибайкальском районе Бурятии тушат один лесной пожар, который возник вследствие удара молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Утром 5 августа продолжаются работы по тушению пожара на площади двух гектаров. С огнём сражается 21 человек – это сотрудники лесной охраны и авиалесоохраны. Также задействовано пять единиц спецтехники.

- Напоминаем, пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничен во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования. В лесу запрещено сжигание сухой травы и использование открытого огня, - предупредили в РАЛХ.

Напомним, что для нарушителей предусмотрены штрафы 40 тысяч до миллиона рублей. Помимо этого, за достоверную информацию о поджигателях предусмотрено вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей.

Фото: нейросеть