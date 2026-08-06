Как распознать мошенников на маркетплейсах и сайтах объявлений

«Нашел ноутбук с огромной скидкой, продавец попросил перейти в мессенджер. Я насторожился. Правильно ли я поступил? И как отличить честное предложение от обмана?» Алдар, Поселье

Сделали правильно. Мошенники часто заманивают сверхнизкими ценами, высокооплачиваемой работой без опыта или дешёвой арендой. Их цель — ваши деньги или личные данные.

Самые частые схемы:

Товары с большими скидками. Продавец просит перейти в мессенджер и отправляет ссылку на фишинговый сайт для оплаты. Ввели данные карты — деньги списались, товара нет. Положительные отзывы — не гарантия.

Предоплата за аренду или услуги. Просят перевести залог, чтобы «забронировать» квартиру, или предоплату за ремонт. Получив деньги, мошенник исчезает.

Фиктивное трудоустройство. Предлагают заработок на лайках или продвижении товаров, просят перевести деньги за «обучение» или установить приложение — на деле это даёт доступ к вашему телефону.

«Ошибка с доставкой». Звонят от имени службы поддержки, просят назвать код из СМС или перейти по ссылке для «возврата денег».

«Ваши данные под угрозой». Под видом техподдержки убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» или дать удалённый доступ к устройству.

Как защитить себя: оплачивайте только через систему маркетплейса, не переводите предоплату в мессенджеры, не сообщайте коды из СМС, не давайте удалённый доступ и не переходите по подозрительным ссылкам. О любых подозрительных случаях сообщайте в полицию.

Фото: Номер один