Экономика и бизнес 06.08.2026 в 09:26

Предпринимателям Бурятии предлагают офисы со скидкой до 60%

Гарантийный фонд принимает заявки на льготную аренду 19 помещений в центре Улан-Удэ
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Текст: Андрей Константинов
Предпринимателям Бурятии предлагают офисы со скидкой до 60%
Фото: Минпромторг Бурятии
Предприниматели Бурятии могут получить офисные помещения в выставочном центре «Сделано в Бурятии» на льготных условиях. Гарантийный фонд республики объявил новый конкурсный отбор, снизив арендные ставки на 10% и увеличив площадь доступных помещений.

Бизнесу предлагают 19 офисов на втором и третьем этажах здания по адресу: Улан-Удэ, улица Бабушкина, 14а. Площадь помещений составляет от 15 до 80,3 квадратного метра. Офисы находятся в центре города, имеют готовый ремонт и не требуют дополнительной подготовки перед началом работы.

Договор субаренды заключается на три года. Рыночная ставка составляет 1582 рубля за квадратный метр, однако резиденты будут оплачивать только часть этой суммы:

• в первый год — 40% от ставки;

• во второй год — 60%;

• в третий год — 80%.

Например, аренда офиса площадью 15 квадратных метров в первый год обойдется в 9492 рубля в месяц. За помещение площадью 27,6 квадратного метра нужно будет платить 17 460 рублей, а за самый большой офис — около 50 814 рублей. 

В стоимость аренды включены: 

все коммунальные платежи — электроэнергия, водоснабжение, отопление;

готовый ремонт помещений — арендатор может заехать и начать работу сразу;

удобное расположение в центре города с хорошей транспортной доступностью.

Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают в Бурятии. У компании или индивидуального предпринимателя не должно быть задолженности по налогам. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

В заявке необходимо описать проект, указать требуемую площадь и плановые показатели на ближайшие годы. в обмен на пониженную ставку ждем от предпринимателей сохранение и создание рабочих мест, рост и развитие проекта.

Заявки принимаются до 4 сентября 2026 года. Документы можно подать лично по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 65. Электронные заявки, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются по адресу gfb@msp03.ru.

Ознакомиться со списком помещений, требованиями к участникам и комплектом документов можно на сайте центра «Мой бизнес». Получить консультацию можно по телефонам 37-91-92 и 37-98-45, добавочный 0-200.

Поддержка предпринимателей оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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офис аренда

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