Экономика и бизнес 06.08.2026 в 09:26
Предпринимателям Бурятии предлагают офисы со скидкой до 60%
Гарантийный фонд принимает заявки на льготную аренду 19 помещений в центре Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
Предприниматели Бурятии могут получить офисные помещения в выставочном центре «Сделано в Бурятии» на льготных условиях. Гарантийный фонд республики объявил новый конкурсный отбор, снизив арендные ставки на 10% и увеличив площадь доступных помещений.
Бизнесу предлагают 19 офисов на втором и третьем этажах здания по адресу: Улан-Удэ, улица Бабушкина, 14а. Площадь помещений составляет от 15 до 80,3 квадратного метра. Офисы находятся в центре города, имеют готовый ремонт и не требуют дополнительной подготовки перед началом работы.
Договор субаренды заключается на три года. Рыночная ставка составляет 1582 рубля за квадратный метр, однако резиденты будут оплачивать только часть этой суммы:
• в первый год — 40% от ставки;
• во второй год — 60%;
• в третий год — 80%.
Например, аренда офиса площадью 15 квадратных метров в первый год обойдется в 9492 рубля в месяц. За помещение площадью 27,6 квадратного метра нужно будет платить 17 460 рублей, а за самый большой офис — около 50 814 рублей.
В стоимость аренды включены:
все коммунальные платежи — электроэнергия, водоснабжение, отопление;
готовый ремонт помещений — арендатор может заехать и начать работу сразу;
удобное расположение в центре города с хорошей транспортной доступностью.
Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают в Бурятии. У компании или индивидуального предпринимателя не должно быть задолженности по налогам. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
В заявке необходимо описать проект, указать требуемую площадь и плановые показатели на ближайшие годы. в обмен на пониженную ставку ждем от предпринимателей сохранение и создание рабочих мест, рост и развитие проекта.
Заявки принимаются до 4 сентября 2026 года. Документы можно подать лично по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 65. Электронные заявки, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются по адресу gfb@msp03.ru.
Ознакомиться со списком помещений, требованиями к участникам и комплектом документов можно на сайте центра «Мой бизнес». Получить консультацию можно по телефонам 37-91-92 и 37-98-45, добавочный 0-200.
Поддержка предпринимателей оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Бизнесу предлагают 19 офисов на втором и третьем этажах здания по адресу: Улан-Удэ, улица Бабушкина, 14а. Площадь помещений составляет от 15 до 80,3 квадратного метра. Офисы находятся в центре города, имеют готовый ремонт и не требуют дополнительной подготовки перед началом работы.
Договор субаренды заключается на три года. Рыночная ставка составляет 1582 рубля за квадратный метр, однако резиденты будут оплачивать только часть этой суммы:
• в первый год — 40% от ставки;
• во второй год — 60%;
• в третий год — 80%.
Например, аренда офиса площадью 15 квадратных метров в первый год обойдется в 9492 рубля в месяц. За помещение площадью 27,6 квадратного метра нужно будет платить 17 460 рублей, а за самый большой офис — около 50 814 рублей.
В стоимость аренды включены:
все коммунальные платежи — электроэнергия, водоснабжение, отопление;
готовый ремонт помещений — арендатор может заехать и начать работу сразу;
удобное расположение в центре города с хорошей транспортной доступностью.
Принять участие в отборе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые работают в Бурятии. У компании или индивидуального предпринимателя не должно быть задолженности по налогам. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
В заявке необходимо описать проект, указать требуемую площадь и плановые показатели на ближайшие годы. в обмен на пониженную ставку ждем от предпринимателей сохранение и создание рабочих мест, рост и развитие проекта.
Заявки принимаются до 4 сентября 2026 года. Документы можно подать лично по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 65. Электронные заявки, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются по адресу gfb@msp03.ru.
Ознакомиться со списком помещений, требованиями к участникам и комплектом документов можно на сайте центра «Мой бизнес». Получить консультацию можно по телефонам 37-91-92 и 37-98-45, добавочный 0-200.
Поддержка предпринимателей оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».