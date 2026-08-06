Общество 06.08.2026 в 10:01
Забайкалье вошло в число лидеров России по росту иностранного турпотока
Его в основном сформировали граждане Китая
Текст: Иван Иванов
Забайкальский край стал одним из регионов-лидеров России по темпам роста числа иностранных туристов. Такие данные приводятся по итогам первого полугодия 2026 года. Как сообщает портал Чита.ру, число въездных поездок иностранных граждан в Россию за шесть месяцев превысило 2,5 миллиона.
В десятку регионов с наиболее заметным увеличением въездного туризма также вошли Республика Марий Эл, Владимирская и Курская области, Чувашия и Хакасия. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что одной из главных причин положительной динамики стала отмена визовых ограничений с Китаем. В целом по стране въездной туризм за первое полугодие увеличился на 20,1%. Одновременно продолжил расти и внутренний туризм.
За шесть месяцев по России путешествовали 43,2 миллиона человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В первую десятку также вошли Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.
Ранее министр науки Забайкальского края Наталья Викулова предложила включить в туристические маршруты региона заброшенные промышленные объекты, ориентируя такие экскурсии в том числе на гостей из Китая. Она также напомнила, что проекты парков «Сухотино» и «Тужи», представленные на предыдущих форумах, уже открыты для посещения туристами.
Фото: нейросеть
В десятку регионов с наиболее заметным увеличением въездного туризма также вошли Республика Марий Эл, Владимирская и Курская области, Чувашия и Хакасия. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что одной из главных причин положительной динамики стала отмена визовых ограничений с Китаем. В целом по стране въездной туризм за первое полугодие увеличился на 20,1%. Одновременно продолжил расти и внутренний туризм.
За шесть месяцев по России путешествовали 43,2 миллиона человек, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными направлениями стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В первую десятку также вошли Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.
Ранее министр науки Забайкальского края Наталья Викулова предложила включить в туристические маршруты региона заброшенные промышленные объекты, ориентируя такие экскурсии в том числе на гостей из Китая. Она также напомнила, что проекты парков «Сухотино» и «Тужи», представленные на предыдущих форумах, уже открыты для посещения туристами.
Фото: нейросеть