Юбилейная акция банка оставила жительницу Бурятии с пустым карманом

Про очередной мошеннический развод рассказали в полиции Бурятии. 46-летняя жительница села Шабур в Заиграевском районе поверила в акции банка по случаю его юбилея и потеряла 65 тысяч рублей.

Со слов женщины, в мессенджере ей написала её бывшая коллега и сообщила, что один из крупных банков страны отмечает юбилей. В связи с этим он проводит акцию, в рамках которой разыгрывает денежные призы.

- Предложив помощь в оформлении выплаты, коллега попросила ее продиктовать номер её банковской карты. Поверив знакомой, заявительница выполнила её требования, после чего с её счета произошло списание денежных средств на неустановленные реквизиты, - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть