Общество 06.08.2026 в 09:54

Ремонтировать двигатели автомобилисты будут чаще

Правительство разрешило производить и ввозить в Россию запрещённый более 10 лет бензин Евро‑2
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Текст: Иван Иванов
Ремонтировать двигатели автомобилисты будут чаще

Бензин класса «Евро‑2», запрещённый в России в 2013 году и содержащий в 50 раз больше серы, чем современное топливо, возвращается в Россию. Как сообщила пресс‑служба Минэнерго, до 1 июля 2027 года в РФ будут разрешены производство, импорт и продажа автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 — они соответствуют стандартам Евро‑2, Евро‑3 и Евро‑4. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Минэнерго подчеркнули, что принятое решение носит временный характер и является антикризисной мерой. Его цель — обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвратить возможный дефицит, сохранив баланс между требованиями к качеству топлива и его доступностью для потребителей. По сравнению с действующим в России с 2016 года стандартом «Евро‑5» бензин «Евро‑2» допускает содержание 500 мг/кг серы вместо 10 мг/кг. В нём не нормируется уровень ароматических углеводородов, включая бензол, и разрешается применение монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, запрещённой в большинстве стран мира и в России после 2016 года. Эксперты отмечают, что современные двигатели не рассчитаны на такое топливо: из‑за повышенного содержания серы страдают цилиндро‑поршневая группа, топливная аппаратура, моторное масло, свечи, клапаны, форсунки и каталитический нейтрализатор.

Фото: Номер один

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