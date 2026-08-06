Зурхай на четверг, 6 августа

Благоприятно: для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, заниматься строительством.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; заниматься государственными делами (полагаться на подчинённых и прочее), заключать договоры, торговать, проводить обмен, совершать первые важные дела в жизни младенца, праздновать его день рождения и выносить ребенка из дома.Стрижка волос: к богатству.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один