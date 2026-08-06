Улан-удэнка рванула на «красный» и чуть не угодила под колеса легковушки

Специалистов комитета по транспорту администрации Улан-Удэ возмутила беспечность нетерпеливых пешеходов.

На камеры интеллектуальной транспортной системы попало видео, как на «зебре» возле остановки ТСК женщина трусцой перебегает дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Нарушительница ПДД едва не угодила под колеса легковушки. К счастью, всё обошлось, никто не пострадал.

«Она прекрасно видит, что прямо на неё несётся тонна железа и подвергает себя большой опасности. Это видео – не про «невезение» и не про «лихого водителя». Это портрет безответственного человека, который поставит под удар чужие нервы, кошельки и свободу ради того, чтобы сэкономить 30 секунд своего времени», - прокомментировали в комитете.