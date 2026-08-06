Происшествия 06.08.2026 в 09:15

Дальнобойщик из Китая устроил ДТП на трассе в Бурятии

Из фуры выпал груз
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Текст: Карина Перова
Дальнобойщик из Китая устроил ДТП на трассе в Бурятии
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7

На 417 км+800 трассы «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии сегодня около 5:30 из фуры «Ситрак» выпал груз.

«Водитель, гражданин КНР, ехал в направлении Улан-Удэ – Иркутск. Во время движения из автомобиля проезжую часть выпал груз, предположительно, ротер», - прокомментировали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Обошлось без пострадавших. Занята одна полоса движения, две свободны для проезда.


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