Дальнобойщик из Китая устроил ДТП на трассе в Бурятии

На 417 км+800 трассы «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии сегодня около 5:30 из фуры «Ситрак» выпал груз.

«Водитель, гражданин КНР, ехал в направлении Улан-Удэ – Иркутск. Во время движения из автомобиля проезжую часть выпал груз, предположительно, ротер», - прокомментировали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Обошлось без пострадавших. Занята одна полоса движения, две свободны для проезда.



