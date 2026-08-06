Происшествия 06.08.2026 в 09:15
Дальнобойщик из Китая устроил ДТП на трассе в Бурятии
Из фуры выпал груз
Текст: Карина Перова
На 417 км+800 трассы «Байкал» в Прибайкальском районе Бурятии сегодня около 5:30 из фуры «Ситрак» выпал груз.
«Водитель, гражданин КНР, ехал в направлении Улан-Удэ – Иркутск. Во время движения из автомобиля проезжую часть выпал груз, предположительно, ротер», - прокомментировали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Обошлось без пострадавших. Занята одна полоса движения, две свободны для проезда.