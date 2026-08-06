Общество 06.08.2026 в 09:57

В Бурятии число самозанятых таксистов за год увеличилось в два раза

Разрешения на перевозку выдают бесплатно
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Текст: Карина Перова
В Бурятии число самозанятых таксистов за год увеличилось в два раза

В Бурятии за год в два раза увеличилось число самозанятых в такси. На начало августа прошлого года в данном статусе насчитывалось 556 таксистов, на 1 августа 2026 года уже 1218 человек.

С начала текущего года минтранс республики выдал 345 разрешений на перевозку пассажиров легковым такси. Помимо самозанятых, в регионе этим делом занимаются четыре юридических лица и 94 индивидуальных предпринимателя.

«Рост числа официально зарегистрированных перевозчиков – результат системной работы по легализации рынка такси. Мы видим, что жители Бурятии всё активнее выбирают цивилизованный формат работы. Получение разрешения занимает минимум времени, процедура бесплатна», - отметила врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Марина Кочерина.

Зарегистрироваться в качестве перевозчика можно двумя способами: лично в министерстве транспорта Бурятии или онлайн через портал «Госуслуги». Подробная информация размещена здесь.

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