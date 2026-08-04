Общество 04.08.2026 в 13:30

В Улан-Удэ полиция усилила рейды в Октябрьском и Железнодорожном районах

ГИБДД ищет водителей без прав
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полиция усилила рейды в Октябрьском и Железнодорожном районах

Чтобы пресечь грубые нарушения ПДД и снизить аварийность в Улан-Удэ, ГИБДД усилили патрулирование в Октябрьском и Железнодорожном районах. За время отработки инспекторы проверили уже больше 300 автомобилей и выявили десятки нарушений. Особое внимание уделялось тем, кто сел за руль, не имея водительского удостоверения или будучи его лишенным, отметили в полиции республики.

В ГИБДД напоминают, что подобные профилактические мероприятия проходят регулярно. Помимо этого, в летний период полиция оперативно реагирует на сообщения о местах скопления подростков на мототехнике.

- Призываем строго соблюдать ПДД и никогда не садиться за руль в нетрезвом виде. Сообщить о пьяных или лишенных прав водителях можно в дежурную часть по телефонам 29-29-02, 29-29-99, а также по номерам 102 и 112, - предупредили в МВД.

Фото: Номер один

 

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