Общество 04.08.2026 в 14:18

Журавль-красавка променял нацпарк Бурятии на деревню в Индии

Орнитологи проследили миграцию пернатого по цветным кольцам
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Текст: Елена Кокорина
Журавль-красавка променял нацпарк Бурятии на деревню в Индии

Накануне в Тункинском национальном парке Бурятии окольцевали двух птенцов журавля-красавки, в связи с чем научным сотрудникам пришлось за ними немного побегать. Пернатых красавцев назвали Шулуты и Торы, и рассказали для чего необходимо кольцевание птиц.

- Процедура позволяет отслеживать миграционные пути, выживаемость потомства и продолжительность жизни редких видов. Ярким примером служит история журавля по имени Туран. В декабре 2024 года сотрудник Джодхпурского университета заметил птицу за тысячи километров от места кольцевания – в индийской деревне Хичан. Ученый сообщил об этом российским коллегам, и по цветам на кольцах стало ясно, что их подопечный, помеченный в 2023 году на берегу реки Иркут вблизи села Туран, жив, здоров и успешно зимует в Индии, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Что же касается малышей, которых окольцевали вчера, 3 августа, то их благополучно вернули родителям, которые всю процедуру наблюдали издалека и сильно беспокоились. Помимо установки меток, у каждого птенца взяли по одному перу для генетического анализа. Биоматериал отправится в Москву для лабораторных исследований.

Фото: Тункинский нацпарк

 

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кольцевание журавли-красавки

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