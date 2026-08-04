Улан-удэнцы смогут раз в неделю бесплатно сдавать мусор

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова и при поддержке «Экоальянса» каждую субботу на полигоне ТБО в селе Нижний Саянтуй будут бесплатно принимать мусор у жителей Улан-Удэ. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, акция стартует уже в эту субботу, 8 августа.

Пункт приёма будет работать с 08:00 до 19:00. Горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой бытовой мусор. Строительный мусор не принимается. Адрес полигона: с. Нижний Саянтуй, Березняк урочище, 1.

Важные условия: