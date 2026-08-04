В Бурятии экс-директор фирмы увела деньги, выделенные на капремонт крыши

В Улан-Удэ перед судом за мошенничество с использованием своего служебного положения предстанет бывший директор строительной компании. Женщина похитила 121 тысячу рублей – бюджетные деньги выделяли на ремонт многоквартирного дома № 10 по улице Тропинина.

В ноябре 2024 года по соглашению с Комитетом городского хозяйства (контракт заключили в сентябре того же года) компания, которую возглавляла обвиняемая, обновляла кровлю ветхого дома. Аварийно-восстановительные работы должны были соответствовать утвержденному локальному сметному расчету.

Однако с целью хищения бюджетных средств директор дала указание выполнить работы в минимальном объеме по заниженной стоимости, не соответствующей проектно-сметной документации. Женщина изготовила и предоставила в КГХ поддельные документы (акты приемки работ, справки о стоимости и счета-фактуры), содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах и затраченных средствах.

«Фактическая стоимость выполненных работ составила 84 248 рублей 39 копеек, в то время как по контракту было предусмотрено 205 870 рублей 74 копейки. В результате мошеннических действий из бюджета города было похищено 121 622 рубля 35 копеек», - пояснили в МВД по Бурятии.

Деньги поступили на счет компании. Оставшимися средствами экс-директор распорядилась по своему усмотрению.

«После возбуждения уголовного дела материальный ущерб, причиненный преступлением, женщиной возмещен. В ходе допроса, проведенного следователем СК, она признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах хищения денежных средств», - добавили в СУ СКР по Бурятии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.