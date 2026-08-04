Улан-удэнец отсудил у сбившего его водителя 250 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ отсудил у сбившего его водителя компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. На мужчину наехали на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате пешеход получил травмы ноги, которые расценили как тяжкий вред здоровью. Виновник аварии не стал вызывать «скорую» и сотрудников полиции, а сам доставил пострадавшего в медучреждение. Также автомобилист не вернулся на место ДТП.

Суд признал нарушителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к принудительным работам сроком на 3 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также был вынесен запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

«Кроме того, суд постановил взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей. До момента полного погашения задолженности судебные приставы арестовали банковские счета должника и взыскивали задолженность с его заработной платы», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.