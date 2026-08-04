Как правильно пить в жару: советы врачей

В жару нагрузка на сосуды возрастает, особенно у пожилых людей. Увеличивается риск гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. При этом с возрастом чувство жажды притупляется, и обезвоживание может наступить незаметно. Поэтому питьевой режим в зной — вопрос не комфорта, а безопасности.Врачи рекомендуют следовать формуле: 30 мл воды на 1 кг веса. В среднем суточная норма для женщин — не менее 1,6–1,7 литра жидкости, для мужчин — 2 литра. Вместе с супами, овощами и фруктами получается 2–2,5 литра в сутки. Отдавайте предпочтение минеральной воде — она помогает восполнить электролиты, необходимые для поддержания водного баланса. Подойдут также кипячёная вода, морсы и квас. Вопреки распространенному мифу, чай и кофе не вызывают обезвоживания, но в жару ими лучше не увлекаться — из-за риска учащенного сердцебиения.Основной объем жидкости старайтесь употреблять утром и днем, равномерными порциями — по 100–200 мл каждые 1,5–2 часа. А вечером ограничьте питье, чтобы снизить нагрузку на почки и спокойно спать всю ночь. Особенно внимательными к питьевому режиму нужно быть людям, принимающим слабительные препараты и мочегонные (в том числе входящие в комбинированные таблетки от давления). Такие лекарства выводят жидкость из организма активнее, повышая риск обезвоживания.Насторожить должны признаки обезвоживания: головокружение при вставании, потемнение мочи и редкое посещение туалета (при норме раз в 3–4 часа), сухость во рту, резкая потеря веса — более 1 кг за 1–2 дня. Если появились сильная сонливость или спутанность сознания, низкое давление на фоне головокружения, усиливающиеся отёки и одышка, мочеиспускание реже 2–3 раз в сутки — немедленно обращайтесь к врачу.Фото: Номер один