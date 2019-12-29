Альтруизм: почему мы «причиняем добро и наказываем помощью»?

Задумывались ли вы когда-нибудь, для чего помогаем людям



Кому это нужно – тем, кому делаем добро, или нам самим - чтобы почувствовать значимость и гордость за себя? Порой мы помогаем, потому что лучше знаем, что нужно другому человеку для счастья. «Когда нам кажется, что мы точно знаем, что нужно для другого человека, то, скорее всего, ошибаемся», - считает кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Помогаю ради себя самого



- В последние годы на новогодние праздники появляется все больше так называемых благотворительных Дедов Морозов. Они бесплатно играют роли волшебников и дарят подарки, купленные из собственного кармана. С чем связана эта тенденция?



- Действительно, в наше время активно развивается волонтерская деятельность, популярна благотворительность. В этой связи встает вопрос – каковы психологические корни альтруизма? И существует ли он в чистом виде? Ведь, по сути, когда мы говорим об альтруизме, подозреваем, что человек делает что-то не для себя, а для другого, чтобы помочь ему, осчастливить, облагодетельствовать. Но, с точки зрения психологии, это невозможно. Человек в принципе не может что-либо делать для другого человека.



- Как же так, почему?



- Потому что человеческая деятельность всегда имеет мотив. Мотивов может быть много. Например, альтруистическое желание помочь другому человеку. Да, все верно. Но что такое мотив? Это есть способ удовлетворения потребностей, а потребность – это состояние нужды человека в чем-либо.



- Получается этакое отрицание альтруизма?



- Нет, это не значит, что не существует альтруистических мотивов, не существует поступков ради других людей. Они существуют, просто ими человек, их совершающий, удовлетворяет какие-то свои собственные потребности. В корне лежит не потребность другого человека, а потребность его самого.



В этой связи внешне схожее поведение может иметь абсолютно разное психологическое, мотивационное содержание, исходя из того, какие мотивы и потребности движут человеком. Например, мать делает за своего ребенка домашнее задание. По сути, эта помощь – деятельность ради другого человека. Но какой мотив лежит в ее основе? Здесь может быть множество различных вариантов. От тех потребностей и мотивов, которые лежат в основе этой деятельности, будет зависеть и результативность помощи.



Почему мать помогает ребенку? Предположим самую неблагоприятную ситуацию – потому что у нее мало времени и долго сидеть за разъяснением домашнего задания с ребенком она не может. Поэтому, чтобы освободиться быстрее и заняться своими делами, матери проще сделать домашнюю работу самой. Вот и получается, что делает «домашку» за ребенка не потому, что хочет ему помочь, а потому, что так наиболее просто удовлетворяется ее собственная потребность.



Помогать, учитывая потребности человека



Если несколько обобщить ситуацию и взглянуть на нее шире, зададимся вопросом – почему мать вообще хочет, чтобы ее ребенок хорошо учился? Зачем ей это надо? Что стоит за желанием сделать успешными своих детей? Если копнем внутрь, то, вполне возможно, окажется, что таким образом родитель просто пытается реализовать свои собственные амбиции посредством ребенка.



Проще говоря, зачем матери нужно, чтобы ребенок хорошо учился? Чтобы она им гордилась. Гордиться, уважать себя – это одна из основных потребностей любого человека. Но каким образом мы ее достигаем? Можем это сделать через детей за счет того, что будем гордиться их достижениями, поэтому ребенку необходимо иметь успехи.



- Когда помощь родителей будет наиболее продуктивной?



- Когда их мотивация будет состоять не в том, чтобы гордиться собой через ребенка, а в потребности реализоваться как родитель. Тогда и характер помощи станет совершенно другим - она будет оказываться не для того, чтобы быстрее получить результат, а чтобы ребенок научился делать школьные задания самостоятельно. В этом случае родитель будет фиксировать свое внимание на весьма важном моменте - а не делает ли он за ребенка то, что тот может сделать сам? Действительно ли ребенок нуждается в помощи или ему просто необходим контроль? Или, может, ему нужна от родителя вовсе не помощь, а просто внимание и домашняя работа выступает всего лишь как средство для его получения?



Родитель, мотивированный таким образом, будет достаточно хорошо анализировать, что сейчас происходит с ребенком и что ему действительно нужно. Лишь в этом случае он окажет помощь, действительно необходимую ребенку. В предыдущих случаях она оказывалась без учета его потребностей.



Вот почему мы делаем что-то для другого человека. Эту схему альтруистического поведения можем распространить на все виды помощи, как профессиональную, так и непрофессиональную. За альтруистическими поступками, за благотворительными действиями всегда лежат разные потребности. И очень хорошо, если за ними лежит потребность реализовать себя как личность. В этом случае человек понимает, для чего он помогает, что делает это не для кого-то, а, в первую очередь, для себя, но с учетом потребностей другого человека. Лишь тогда помощь будет действительно приниматься и приносить пользу, потому как не оказывается тем людям, которые в ней не нуждаются.



Помощь или медвежья услуга?



Гораздо чаще у нас происходит несколько иная ситуация, когда потребности, которые человек удовлетворяет посредством оказания помощи другим людям, им не осознаются. А когда человек этого не осознает, то его мотивация становится достаточно размытой. Он не всегда понимает, какая конкретно помощь требуется, и не происходит учета потребностей другого человека.



В среде помогающих профессий есть такая поговорка, которая описывает ситуацию неудержимого альтруизма: «причинить добро и наказать помощью». Действительно, эта фраза описывает ситуацию, когда человек помогает без учета потребностей получателя этой помощи для удовлетворения своих собственных потребностей, которые им, как правило, не осознаются. Тогда возникает ощущение, что он должен помочь любой ценой, иначе все пропадут. Начинает помогать в принудительном порядке. Вот что значит наказать помощью. По сути, другой человек и не нуждается в этой помощи или нуждается в другой. Но поскольку помогающий не осознает своих потребностей, то думает, что ему виднее.



По сути, такое поведение очень часто описывают как созависимые отношения. Поскольку только в этих отношениях сохраняются роли, в которых помогающий и получающий помощь удовлетворяют свои собственные потребности так, чтобы ситуация не изменялась и сохранялась достаточно устойчиво.



Помогающий получает какое-то удовлетворение от того, что он помогает. Как правило, это связано с тем, что он чувствует себя нужным и важным. Это для него способ почувствовать себя причастным к чему-то небесполезному. Но он этого не осознает и считает, что действует исходя из интересов получающего. И человек получает не ту помощь, которая ему нужна, а нечто иное, другую помощь, которая позволяет ему не проявлять активность для того, чтобы справиться с ситуацией, чтобы оставаться в ней.



- В итоге ситуация не разрешается и ничего не меняется?



- Да, а люди (помогающий и получающий помощь) оказываются связанными отношениями, зависящими друг от друга. Такое явление очень часто встречается в среде помогающих профессий. Профессиональные помощники должны осознавать те риски, которые существуют в их профессии. Несколько иначе дело обстоит с непрофессиональными помощниками, например, волонтерами.



Хорошо, когда волонтер понимает, почему он занимается этой деятельностью, осознает степень своей ответственности, собственные потребности, которые он в своей работе реализует. Но когда этого не происходит, его дела могут оказываться медвежьей услугой. Приведу пример. Человек заметил во дворе брошенный кем-то автомобиль и забеспокоился, что случилось, почему его никто не забирает. Решил попробовать найти владельца машины. Из абсолютно добрых побуждений помочь он фотографирует авто и выставляет его в соцсетях с вопросом: «Кто оставил автомобиль по такому-то адресу, отзовитесь!». Это объявление создает почву для людей с корыстными мотивами, они обращают внимание на эту машину, приходят и грабят ее. Так, пытаясь помочь, человек из альтруистических побуждений совершил действие, принесшее прямой ущерб другому человеку.



- Получается, помощь – это не всегда благо, этакая палка о двух концах?



- Очень важно осознавать, какие именно потребности мы пытаемся реализовать через ту или иную деятельность, особенно если дело касается других людей. Учитываем ли мы потребности другого человека каждый раз, когда пытаемся тому помочь, или думаем, что лучше знаем, что ему нужно. Когда нам кажется, что мы точно знаем, что нужно для человека, то, скорее всего, ошибаемся. Это значит, что не осознаем те свои потребности, которые пытаемся реализовать, оказывая помощь другому человеку.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Кому это нужно – тем, кому делаем добро, или нам самим - чтобы почувствовать значимость и гордость за себя? Порой мы помогаем, потому что лучше знаем, что нужно другому человеку для счастья. «Когда нам кажется, что мы точно знаем, что нужно для другого человека, то, скорее всего, ошибаемся», - считает кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Действительно, в наше время активно развивается волонтерская деятельность, популярна благотворительность. В этой связи встает вопрос – каковы психологические корни альтруизма? И существует ли он в чистом виде? Ведь, по сути, когда мы говорим об альтруизме, подозреваем, что человек делает что-то не для себя, а для другого, чтобы помочь ему, осчастливить, облагодетельствовать. Но, с точки зрения психологии, это невозможно. Человек в принципе не может что-либо делать для другого человека.- Потому что человеческая деятельность всегда имеет мотив. Мотивов может быть много. Например, альтруистическое желание помочь другому человеку. Да, все верно. Но что такое мотив? Это есть способ удовлетворения потребностей, а потребность – это состояние нужды человека в чем-либо.- Нет, это не значит, что не существует альтруистических мотивов, не существует поступков ради других людей. Они существуют, просто ими человек, их совершающий, удовлетворяет какие-то свои собственные потребности. В корне лежит не потребность другого человека, а потребность его самого.В этой связи внешне схожее поведение может иметь абсолютно разное психологическое, мотивационное содержание, исходя из того, какие мотивы и потребности движут человеком. Например, мать делает за своего ребенка домашнее задание. По сути, эта помощь – деятельность ради другого человека. Но какой мотив лежит в ее основе? Здесь может быть множество различных вариантов. От тех потребностей и мотивов, которые лежат в основе этой деятельности, будет зависеть и результативность помощи.Почему мать помогает ребенку? Предположим самую неблагоприятную ситуацию – потому что у нее мало времени и долго сидеть за разъяснением домашнего задания с ребенком она не может. Поэтому, чтобы освободиться быстрее и заняться своими делами, матери проще сделать домашнюю работу самой. Вот и получается, что делает «домашку» за ребенка не потому, что хочет ему помочь, а потому, что так наиболее просто удовлетворяется ее собственная потребность.Если несколько обобщить ситуацию и взглянуть на нее шире, зададимся вопросом – почему мать вообще хочет, чтобы ее ребенок хорошо учился? Зачем ей это надо? Что стоит за желанием сделать успешными своих детей? Если копнем внутрь, то, вполне возможно, окажется, что таким образом родитель просто пытается реализовать свои собственные амбиции посредством ребенка.Проще говоря, зачем матери нужно, чтобы ребенок хорошо учился? Чтобы она им гордилась. Гордиться, уважать себя – это одна из основных потребностей любого человека. Но каким образом мы ее достигаем? Можем это сделать через детей за счет того, что будем гордиться их достижениями, поэтому ребенку необходимо иметь успехи.- Когда их мотивация будет состоять не в том, чтобы гордиться собой через ребенка, а в потребности реализоваться как родитель. Тогда и характер помощи станет совершенно другим - она будет оказываться не для того, чтобы быстрее получить результат, а чтобы ребенок научился делать школьные задания самостоятельно. В этом случае родитель будет фиксировать свое внимание на весьма важном моменте - а не делает ли он за ребенка то, что тот может сделать сам? Действительно ли ребенок нуждается в помощи или ему просто необходим контроль? Или, может, ему нужна от родителя вовсе не помощь, а просто внимание и домашняя работа выступает всего лишь как средство для его получения?Родитель, мотивированный таким образом, будет достаточно хорошо анализировать, что сейчас происходит с ребенком и что ему действительно нужно. Лишь в этом случае он окажет помощь, действительно необходимую ребенку. В предыдущих случаях она оказывалась без учета его потребностей.Вот почему мы делаем что-то для другого человека. Эту схему альтруистического поведения можем распространить на все виды помощи, как профессиональную, так и непрофессиональную. За альтруистическими поступками, за благотворительными действиями всегда лежат разные потребности. И очень хорошо, если за ними лежит потребность реализовать себя как личность. В этом случае человек понимает, для чего он помогает, что делает это не для кого-то, а, в первую очередь, для себя, но с учетом потребностей другого человека. Лишь тогда помощь будет действительно приниматься и приносить пользу, потому как не оказывается тем людям, которые в ней не нуждаются.Гораздо чаще у нас происходит несколько иная ситуация, когда потребности, которые человек удовлетворяет посредством оказания помощи другим людям, им не осознаются. А когда человек этого не осознает, то его мотивация становится достаточно размытой. Он не всегда понимает, какая конкретно помощь требуется, и не происходит учета потребностей другого человека.В среде помогающих профессий есть такая поговорка, которая описывает ситуацию неудержимого альтруизма: «причинить добро и наказать помощью». Действительно, эта фраза описывает ситуацию, когда человек помогает без учета потребностей получателя этой помощи для удовлетворения своих собственных потребностей, которые им, как правило, не осознаются. Тогда возникает ощущение, что он должен помочь любой ценой, иначе все пропадут. Начинает помогать в принудительном порядке. Вот что значит наказать помощью. По сути, другой человек и не нуждается в этой помощи или нуждается в другой. Но поскольку помогающий не осознает своих потребностей, то думает, что ему виднее.По сути, такое поведение очень часто описывают как созависимые отношения. Поскольку только в этих отношениях сохраняются роли, в которых помогающий и получающий помощь удовлетворяют свои собственные потребности так, чтобы ситуация не изменялась и сохранялась достаточно устойчиво.Помогающий получает какое-то удовлетворение от того, что он помогает. Как правило, это связано с тем, что он чувствует себя нужным и важным. Это для него способ почувствовать себя причастным к чему-то небесполезному. Но он этого не осознает и считает, что действует исходя из интересов получающего. И человек получает не ту помощь, которая ему нужна, а нечто иное, другую помощь, которая позволяет ему не проявлять активность для того, чтобы справиться с ситуацией, чтобы оставаться в ней.- Да, а люди (помогающий и получающий помощь) оказываются связанными отношениями, зависящими друг от друга. Такое явление очень часто встречается в среде помогающих профессий. Профессиональные помощники должны осознавать те риски, которые существуют в их профессии. Несколько иначе дело обстоит с непрофессиональными помощниками, например, волонтерами.Хорошо, когда волонтер понимает, почему он занимается этой деятельностью, осознает степень своей ответственности, собственные потребности, которые он в своей работе реализует. Но когда этого не происходит, его дела могут оказываться медвежьей услугой. Приведу пример. Человек заметил во дворе брошенный кем-то автомобиль и забеспокоился, что случилось, почему его никто не забирает. Решил попробовать найти владельца машины. Из абсолютно добрых побуждений помочь он фотографирует авто и выставляет его в соцсетях с вопросом: «Кто оставил автомобиль по такому-то адресу, отзовитесь!». Это объявление создает почву для людей с корыстными мотивами, они обращают внимание на эту машину, приходят и грабят ее. Так, пытаясь помочь, человек из альтруистических побуждений совершил действие, принесшее прямой ущерб другому человеку.- Очень важно осознавать, какие именно потребности мы пытаемся реализовать через ту или иную деятельность, особенно если дело касается других людей. Учитываем ли мы потребности другого человека каждый раз, когда пытаемся тому помочь, или думаем, что лучше знаем, что ему нужно. Когда нам кажется, что мы точно знаем, что нужно для человека, то, скорее всего, ошибаемся. Это значит, что не осознаем те свои потребности, которые пытаемся реализовать, оказывая помощь другому человеку.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru