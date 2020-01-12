Китай завалит Бурятию «Мерседесами»

Собранные в Поднебесной автомобили с пробегом начнут вытеснять «праворульки»



Рынок подержанных автомобилей Бурятии и всего Дальнего Востока находится на пороге революции. Китай снял запрет на экспорт из страны в Россию автомобилей с пробегом. И продавцы улан-удэнского авторынка полагают, что в 2020-2021 годах китайский экспорт подержанных автомобилей может серьезно потеснить японский.



Колеса из Поднебесной



Запрет на экспорт машин из Китая ранее касался автомобилей, произведенных как собственными китайскими концернами, так и зарубежными марками (европейскими и американскими). Теперь Китай снял эти ограничения, действовавшие по вторичному рынку по договоренности между китайским правительством и зарубежными автоконцернами. Последние опасались, что плохое качество китайской сборки повредит имиджу Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet, Volkswagen и других марок, собираемых в КНР. Однако за последние годы качество китайских автомобилей существенно выросло.



Тем временем с 2018 года в Китае продажи новых машин стагнируют и колеблются на отметке около 28 млн штук в год. Там же ежегодно продаются 16 млн подержанных автомобилей. Китайские власти решили скопировать японский опыт и стимулировать процесс быстрого избавления от еще свежих авто с целью постоянных покупок новых. Это в период переживаемого Китаем экономического кризиса должно подстегнуть местный автопром и создать новые рабочие места.



Между тем на авторынке Бурятии мнения по поводу предстоящей китайской экспансии разделились.



- Востребованность этих машин в Бурятии, я бы сказал, «нулевая». Например, продавал китайскую копию Toyota Rav 4 - Chery Tiggo, - рассказывает Сергей, продавец авторынка на Приречной. - Несмотря на то, что машина была на 12 лет старше, чем японская, она стоила на 100 тыс. дешевле и кое-как ушла, когда цену уронили до минимума. Думаю, что китайские машины брать не будут, рынок то у нас «прояпонский».



Продавцы говорят, что в 2020 году ввоз «беспробежных» японских автомобилей в Бурятию значительно вырос, покупатели ценят их качество и неприхотливость. И другие авто рынку в принципе не нужны.



Тем не менее расцвет рынка японских автомобилей с пробегом остался позади.



- Тут самый главный вопрос - цена. Если пойдет большой поток машин, то стоимость снизится и улан-удэнцы начнут пересаживаться на «брендовые» китайские машины, - говорят другие продавцы.



Состояние отличное



Тем более что китайские машины, как выясняется, будут лучше не только по стоимости.



- Тут сразу несколько преимуществ: это и левый руль, что дает фору, и более комфортные условия эксплуатации свежих западных и японских автомобилей в Китае, - говорит Алексей Машкович, директор улан-удэнского подразделения компании «Вилгуд». - В континентальном Китае нет такой сырости, как в Японии, и кузовы ржавеют не столь быстро. Кроме того, китайцы на самом деле меньше ездят, и машины там в основном новые, а владельцы стараются вовремя проходить техобслуживание (ТО).



По словам Машковича, если выпущенные в Китае «Мерседес» или «Тойота» эксплуатировались там 3-5 лет, то это означает, что на их отличных дорогах и при качественном ТО они имеют состояние почти как новое.



Добавим, что в Китае насчитывается около 300 млн автомобилей с пробегом, в России - 5,5 млн c российского вторичного рынка. Разница больше чем в 55 раз. Китай имеет огромный ассортимент, и поскольку всю эту массу надо будет теперь сбывать в Россию, то при соответствующих льготах продавцы предложат демпинговые цены.



Впрочем, пока сдерживают китайский экспорт в Россию заградительные таможенные тарифы и утилизационный сбор. Так, в России таможенная пошлина на легковые автомобили с пробегом составляет 22%.



Все дело в цене



Однако цены на импорт снижаются в период устойчивости рубля, что и происходит сегодня. Когда за 2019 год рубль заметно укрепился к доллару. Снизилась и пошлина, исчисляемая в дешевеющем евро. Соответственно, рынок находит равновесие, и стоимость свежих машин из Китая будет доступной для многих покупателей. Тем более если Китай за что-то берется, то он делает это по плану, всерьез и надолго. А его лоббистские возможности куда более значительные, чем у Японии. Ведь Китай сегодня покупает у России газ и нефть, а в ответ Си Цзиньпин может попросить коллегу Владимира Путина убрать некоторые административные барьеры на леворульные машины. А на праворульные «японки» они могут остаться. Вот и весь бизнес.



Как сообщают приморские СМИ, бизнесмены из КНР уже встречались с крупными автодилерами Владивостока с целью поставок крупных партий «брендованных» подержанных машин. Судя по всему, основной поток леворульных японских и немецких машин, выпущенных в Китае, теперь пойдет в Бурятию через Владивосток. Ведь продавцы Приморья имеют все необходимые компетенции для оперативной «растаможки» и поставок в Россию японских авто с пробегом. Если шлюзы китайского экспорта откроются, то за счет более дешевых цен рынок Бурятии будет заполнен, а покупатели получат широкий выбор автомобилей на свой вкус и кошелек.



Дмитрий Родионов, «Номер один».