В Бурятии в новом фельдшерском пункте не оказалось медиков

Из-за этого он работает всего два дня в месяц





Выборочные проверки Счетной палаты в отдельных государственных и муниципальных учреждениях, как правило, иллюстрируют состояние целой отрасли. Например, недавняя проверка Гусиноозерской центральной районной больницы (ЦРБ) выявила «букет» финансовых нарушений. Возникает вопрос: а что будет, если проверить все ЦРБ республики?

Гусиноозерская ЦРБ мелькает в лентах новостей относительно нечасто по сравнению с другими районными больницами. Но все-таки мелькает. Например, в конце 2018 года немалый резонанс наделал трагический случай, произошедший в стенах учреждения.Туда поступил 11-месячный ребенок, которому требовалась операция по удалению грыжи. По заверению самих врачей, такие операции достаточно распространенные, особой сложности не представляют, длятся, как правило, не более одного часа.Однако при подготовке ребенка к хирургическому вмешательству после введения анестезиологом определенных лекарственных средств, у мальчика произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия результата не дали. Ребенок скончался в операционной палате.На врача возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». По выводам экспертов, при адекватной анестезии и проведении правильной вентиляции легких ребенок мог выжить.Гусиноозерский суд признал врача виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно и к полутора годам запрета заниматься определенными видами деятельности.Кроме этого, были сообщения и о финансовых нарушениях со стороны руководства Гусиноозерской ЦРБ. Например, в мае 2018 года стало известно, что больница задолжала около 10 млн рублей поставщикам лекарств по 45 исполненным в 2017 году контрактам.Тогда прокуратура вынесла главврачу представление, «по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», писало надзорное ведомство.Однако к октябрю того же, 2018 года появилась информация о том, что Гусиноозерская больница задолжала поставщикам уже 18 млн рублей по 96 исполненным контрактам.Задолженность появилась, когда закупки оказались дороже, чем объем финансирования.То есть, судя по всему, с финансами в этом отдельно взятом медучреждении все складывается как-то не очень. Подтверждение тому – проверка Счетной палаты, результаты которой недавно появились на сайте ведомства.В отчете аудиторов говорится о нецелевом использовании средств республиканского бюджета на общую сумму 2 млн 632 тыс. рублейБольшая часть этой суммы была потрачена на неправомерные выплаты и начисления по оплате труда работникам. Каким именно, ведомство не уточняет.Кроме этого, выявлены финансовые нарушения на сумму 841 тыс. рублей. Большая часть была потрачена на ГСМ, хотя эти деньги должны были уйти совсем на другие цели.Здесь же аудиторы рассказывают о строительстве фельдшерского пункта в селе Ехэ-Цаган на сумму около 4 млн рублей, который, видимо, находится в ведении Гусиноозерской ЦРБ. Еще 267 тысяч потратили на его оснащение.Аудиторы выявили, что оплата подрядной организации за поставку фельдшерского пункта произведена до подписания сторонами Акта приема-передачи. То есть в районе царит атмосфера полного доверия и согласия. Иначе как объяснить, что подрядчику отдали деньги до сдачи объекта.Те самые 267 тысяч на оснащение фельдшерского пункта тоже были потрачены не совсем правильно. На эти деньги приобретены медицинское оборудование и мебель, которые не входят в утвержденный стандарт оснащения фельдшерского пункта.Но не будем придираться. Ведь само наличие в селе фельдшерского пункта, пусть и с неправильным оборудованием, уже хорошо. Это должно повысить доступность медицинской помощи для местных жителей. Или нет?«Ввиду отсутствия фельдшера, а также медицинской сестры обслуживание населения с. Ехэ-Цаган обеспечивается выездными бригадами медицинских работников ближайшей врачебной амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта. Согласно журналу приема пациентов, фельдшерский пункт в с. Ехэ-Цаган работает один день в две недели, по средам, или два дня в месяц, что указывает на низкую доступность медицинской помощи», говорится в отчете аудиторов.То есть деньги потратили, здание поставили, но зачем его строили – забыли. Население как было без нормальной медпомощи, так и осталось.Ну и «вишенка на торте»: пока аудиторы проверяли этот фельдшерский пункт, подрядчик, возводивший его, вынужден был спешно устранять грибок и плесень на потолке. Вопрос: если бы не было этой проверки, грибок так и остался бы на своем месте? И не появится ли он снова из-за строительных недостатков?Это все результаты проверки всего лишь одной районной больницы. Можно ли предположить, что в других ЦРБ похожая ситуация? А может быть, и еще хуже?Впрочем, то, что происходит в сельских медучреждениях, это лишь симптом. Сам вирус засел глубоко в системе здравоохранения Бурятии, а то и всей России. Так что лечить надо здравоохранение в целом. Точечными выстрелами тут не обойтись.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»