Глава Бурятии поздравил родителей четверняшек

Многодетную семью ожидает много бонусов





Находящийся в командировке глава Бурятии через «Фейсбук» поздравил родителей четверняшек, которых 14 января выписали из республиканского перинатального центра.

Глава региона также сообщил, что рождение четверняшек – это огромная ответственность не только для родителей, но и для руководства города и республики, в которой дети появились на свет. «Мы не оставим семью с уже пятью детьми без поддержки», подчеркнул Алексей Цыденов.







«Единовременное рождение четырех малышей в семье – это уникальной событие. В нашей республике такое произошло впервые за историю современной Бурятии. Четверо детей родились 22 ноября и спустя почти два месяца отправляются домой. Дети и мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от родных и близких, врачей и медсестер и всех неравнодушных жителей Бурятии. Я тоже от всей души поздравляю счастливых родителей и желаю малышам расти здоровыми, активными, умными и радовать маму и папу», написал Алексей Цыденов.